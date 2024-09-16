В России замедлился рост авиапассажирских перевозок

В России в августе рост перевозок авиапассажиров составил 2,8%.

Это минимум с начала текущего года. Всего за восемь месяцев отечественные авиаперевозчики перевезли более 75 млн пассажиров, почти половина из них пришлась на группу "Аэрофлот". Как считают эксперты, до конца 2024 года драйверами роста перевозок останутся зарубежные перелеты, в том числе в Турцию, Египет и Таиланд.

В топ-5 крупнейших компаний вошли "Аэрофлот", S7, "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии", которые суммарно перевезли 8,4 млн человек (рост на 3,4%).

Планы перевозок по итогам года могут быть перевыполнены, однако итоги 2025 года менее предсказуемы из-за невозможности прогнозировать состояние парка самолетов, сообщает "Коммерсант".

Напомним, группа "Аэрофлот", в которую также входит "Победа" и "Россия", за июнь — август перевезла внутри России рекордные в новейшей истории 13,5 млн человек.