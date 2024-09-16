Путин встретится с избранными главами регионов

Глава государства Владимир Путин проведет традиционную встречу с избранными губернаторами.

Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, это произойдет в ближайшее время. О дате будет сообщено дополнительно. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, планируется ли в ближайшее время у Путина встреча с избранными главами регионов.

Такие встречи с победителями губернаторских выборов каждый год проходят у президента после избирательной кампании.

По итогам прошедших выборов победу одержали 13 действующих глав регионов и восемь временно исполняющих обязанности губернаторов. Самым высоким результат был у Вадима Шумкова (Курганская обл.) – 85,17%, самым низким – у Александра Беглова (Санкт-Петербург) – 59,8%.

Встречи президента с избранными главами регионов проходят каждый год в течение пары недель после единого дня голосования. Как заявил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, встречи президента с избранными губернаторами отчасти носят ритуальный характер, являются своего рода сигналом признания результатов выборов, сообщают "Ведомости".