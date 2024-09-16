В Госдуме отказались от запрета усыновления для недружественных стран

Совет Госдумы не будет рассматривать проект закона о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран.

Отказаться от инициативы предложил комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. "Комитет предлагает: снять с рассмотрения Государственной думой законопроект в связи с отзывом субъектами права законодательной инициативы", – следует из проекта решения совета.

Законопроект был внесен в Госдуму 1 августа 2022 года, однако не был принят даже в первом чтении. Соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что документ основан на основе списка граждан недружественных государств, подготовленного кабмином России. После этого был разработан новый документ, в котором речь идет не обо всех недружественных странах, а о тех, в которых приняты законы о смене пола, сообщают "Ведомости".