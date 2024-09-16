16 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении боевых действий

Заявления бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он способен завершить российско-украинский конфликт связаны с выборами, сообщил CNN президент Украины Владимир Зеленский.

По этому, по его словам, они могут быть далеки от реальности. "Я не понимаю этого на сегодняшний день, потому что я не знаю, что он имеет в виду. Моя позиция в том, что предвыборный период – это предвыборные послания, и иногда они не совсем реалистичные", – заявил украинский лидер.

Зеленский выразил готовность поделиться мирным планом Украины с президентом США Джо Байденом. Он отметил, что было бы "честно и правильно" также показать его американскому Конгрессу и кандидатам в президенты – Трампу и Камале Харрис.

Ранее стало известно, что Байден не будет разрешать Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории, пока Зеленский не представит ему свой "победный план".

Теги: Зеленский, Украина, Трамп, США, спецоперация


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