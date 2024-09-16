Бакальчук подал заявку на регистрацию нового товарного знака RWB

Юридическая компания IQ Technology, представляющая интересы совладельца Wildberries Владислава Бакальчука, подала заявку на регистрацию товарного знака RWB.

Заявка принята и зарегистрирована 13 сентября. Бакальчук заявил, что, по его информации, руководство ООО "РВБ" намерено в ближайшее время переименовать компанию в RWB. "Я намерен не допустить этого. Уже говорил и могу повторить, что буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами. Чем, собственно, и занимаюсь", — сказал он.

Как заявил партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али, как товарный знак зарегистрировать только аббревиатуру достаточно сложно, в связи с чем юристы Бакальчука добавили к RWB квадратный логотип, однако и защищать можно будет только товарный знак в целом, добавил Али.

По словам экспертов, регистрацию товарного знака могут признать недействительной. Основанием для этого может стать отсутствие понятной бизнес-цели, кроме желания навредить Татьяне Бакальчук, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что ООО "РВБ", объединенная компания маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, намерена подать иск к "ВБ Девелопмент", учредителем которой является Владислав Бакальчук.