16 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Бакальчук подал заявку на регистрацию нового товарного знака RWB

Юридическая компания IQ Technology, представляющая интересы совладельца Wildberries Владислава Бакальчука, подала заявку на регистрацию товарного знака RWB.

Заявка принята и зарегистрирована 13 сентября. Бакальчук заявил, что, по его информации, руководство ООО "РВБ" намерено в ближайшее время переименовать компанию в RWB. "Я намерен не допустить этого. Уже говорил и могу повторить, что буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами. Чем, собственно, и занимаюсь", — сказал он.

Как заявил партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али, как товарный знак зарегистрировать только аббревиатуру достаточно сложно, в связи с чем юристы Бакальчука добавили к RWB квадратный логотип, однако и защищать можно будет только товарный знак в целом, добавил Али.

По словам экспертов, регистрацию товарного знака могут признать недействительной. Основанием для этого может стать отсутствие понятной бизнес-цели, кроме желания навредить Татьяне Бакальчук, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что ООО "РВБ", объединенная компания маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, намерена подать иск к "ВБ Девелопмент", учредителем которой является Владислав Бакальчук.

Теги: Бакальчук, Wildberries


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Ранее 13.09.2024 09:25 Мск Объединенная компания Wildberries и Russ готовит иск к компании Бакальчука

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