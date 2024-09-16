16 Сентября 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу об убийстве аспиранта УрФУ из Габона

В Екатеринбурге вынесен приговор Данилу Фомину, обвинявшемуся в убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили. Суд признал молодого человека виновным и отправил его в колонию.

Дело начали рассматривать в начале января 2024 года. Процесс несколько раз откладывался из-за неявки свидетелей.

Сегодня, 16 сентября, в Ленинском районном суде был оглашен приговор. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, Фомин признан виновным, ему назначено 8 лет строгого режима. На процесс пришли знакомые Фомина и призывали держаться.

Данил Фомин в суде(2024)|Фото: Накануне.RU

Фомин встретил вердикт суда молча. Когда журналисты спросили его, признает ли он вину и не хочет ли попросить прощения, он также промолчал.

Адвокат осужденного сказала, что с приговором они не согласны и он будет обжалован. Она отказалась комментировать предположение, что преступление было совершено на национальной почве.

Прощание с Франсуа Нджелассили(2023)|Фото: Накануне.RU

Напомним, трагедия произошла в Екатеринбурге 18 августа 2023 года, прямо в разгар крупного международного мероприятия — Фестиваля университетского спорта. Выходца из Габона ударили ножом в центре города во время уличной драки. По подозрению в убийстве был задержан уралец Данил Фомин. По одной из версий, Фомин вступился за девушку своего друга, которой габонец оказывал непристойные знаки внимания, по другой, мотивом послужили ультраправые взгляды Фомина. В СКР же официально заявили, что конфликт носил бытовой характер.

За происходящим наблюдал наряд ДПС, однако вмешались правоохранители только тогда, когда Нджелассили уже получил смертельные ранения. На опубликованном в сети видео из машины сотрудников ДПС видно, что они намеренно не вмешивались в драку, сославшись на то, что это не входит в их обязанности. После общественного резонанса ДПС-ников решили уволить из органов, против них было возбуждено уголовное дело.

Теги: Фомин, аспирант, убийство, приговор


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