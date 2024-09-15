Фигурант по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова после развода получил взыскания на 20 миллионов

Бизнесмен Сергей Бородин, который проходит обвиняемым по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, после развода и раздела имущества получил взыскания на 20 млн руб, сообщают РИА Новости.

Супружеская пара развелась в 2023 году, затем начался процесс по разделу имущества. В настоящее время, по решению суда, Бородин должен выплатить 20 млн руб. Исполнительное производство было возбуждено в сентябре 2024 года.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

Следствие считает, что Бородин действовал в составе организованной группы. Несмотря на жалобы Бородина на здоровье, а именно гипертонию и аритмию сердца, как говорится в материалах, следователь настаивал на том, что в случае смягчения меры пресечения Бородин сможет повлиять на показания других фигурантов дела, "в том числе соучастников преступления, которые в настоящее время не установлены".