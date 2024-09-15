16 Сентября 2024
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Фото: t.me/babushkin30

Еще один детсадик полностью обновили в Астраханской области

В поселке Садовый Приволжского района Астраханской области капитально отремонтировали детский сад. Об это сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Поселок граничит с городом и очень активно развивается. Единственный детский сад здесь находился в крайне плачевном состоянии, это хорошо видно на последнем фото.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Благодаря проведенному капремонту он стал комфортным и современным. В здании заменили все инженерные сети, окна и двери, укрепили фундамент, отремонтировали внутренние помещения, обновили фасад. На территории высадили молодые деревья, оборудовали беседки и игровые зоны.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Благоустройство ещё продолжается.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"Масштабные ремонтные работы также прошли в Инженерной школе на улице Ботвина, а также СОШ №13 и №33. До конца года завершим капремонт еще в четырех образовательных учреждениях региона. Всего же в планах на ближайшие годы привести в порядок более 90 школ и детских садов, чтобы наши дети учились в комфортных условиях", - сообщил Игорь Бабушкин.

Теги: детский сад, капитальный ремонт, благоустройство, игорь бабушкин


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