Еще один детсадик полностью обновили в Астраханской области

В поселке Садовый Приволжского района Астраханской области капитально отремонтировали детский сад. Об это сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Поселок граничит с городом и очень активно развивается. Единственный детский сад здесь находился в крайне плачевном состоянии, это хорошо видно на последнем фото.

Благодаря проведенному капремонту он стал комфортным и современным. В здании заменили все инженерные сети, окна и двери, укрепили фундамент, отремонтировали внутренние помещения, обновили фасад. На территории высадили молодые деревья, оборудовали беседки и игровые зоны.

Благоустройство ещё продолжается.

"Масштабные ремонтные работы также прошли в Инженерной школе на улице Ботвина, а также СОШ №13 и №33. До конца года завершим капремонт еще в четырех образовательных учреждениях региона. Всего же в планах на ближайшие годы привести в порядок более 90 школ и детских садов, чтобы наши дети учились в комфортных условиях", - сообщил Игорь Бабушкин.