Огнеборцы остановили распространение огня в ростовском садовом товариществе "Задонье"

Ростовские огнеборцы МЧС России тушат 60 ландшафтных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

В Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах сильный и порывистый ветер разносит огонь. Наиболее сложная пожарная обстановка была в Аксайском районе.

Спасателям удалось остановить распространение огня в ростовском садовом товариществе "Задонье". Повреждены 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Тушение ландшафтного пожара продолжается. Предварительно, огнем было охвачено 6 000 квадратов, в тушении задействованы более 50 специалистов и 16 единиц техники.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что от огня пострадали 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах. Пострадавших и погибших нет.