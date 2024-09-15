В Ростовской области от огня пострадали 13 жилых домов

В Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. Как сообщил губернатор Василий Голубев, от огня пострадали 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах.

Пострадавших и погибших нет.

"Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, будет оказана помощь", - говорится в сообщении.

Всего в тушении задействовано более 2 тысяч человек и почти 300 единиц техники. В области также тушат три лесных пожара - в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах на общей площади 7,4 га.