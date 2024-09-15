Зеленский заявил, что Запад еще не разрешил Украине удары вглубь России

Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что у Украины пока еще нет разрешения использовать западное оружие для ударов по территории России.

Как сообщают РИА Новости, в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером Белый дом не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России.

Напомним, ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр высказался об ударах западным оружием вглубь России. Он заявил, что удары "оправданы" и назвал возможную атаку России "правом на самооборону". Западные СМИ сообщают, что президент США Джо Байден не будет разрешать Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории, пока Зеленский не представит ему свой "победный план".

В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.