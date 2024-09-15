В Ростовской области за сутки зафиксировали более 50 пожаров

Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего за сутки в регионе зафиксировали свыше 50 пожаров. В ликвидации огня задействовано 2061 человек и почти 300 единиц техники. Работу по тушению осложняет штормовой ветер.

"В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в т.ч. в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало девять домов и пять хозпостроек. Эвакуировано 20 человек. Сложная обстановка и в населенных пунктах Аксайского района. Горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек", - сообщил Голубев.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Глава региона поручил оказывать необходимую помощь людям, чье имущество пострадало в огне.