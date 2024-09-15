Сургутяне массово отравились роллами из суши-бара

Жители Сургута пожаловались на отравление роллами в местном суши-баре "Джонни Тунец". По данным местных СМИ, отравились десятки человек. В ресторане "Джонни Тунец" утверждают, что всем обратившимся с жалобами они вернули деньги за заказ и оплатили лечение.

По факту инцидента региональное управление СКР начало процессуальную проверку.

Ее ход поставил на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.