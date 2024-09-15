Югорчанин обманул авиакомпанию и два года летал бесплатно

Житель Ханты-Мансийска из-за ошибки в системе бонусных миль авиакомпании Utair два года летал бесплатно, а также продавал билеты, сообщает Mash со ссылкой на источники.

По данным канала, 6 тыс. миль не тратились, несмотря на покупку билетов.

В результате мужчина начал покупать за мили билеты (на 8,4 млн) сначала себе, потом родственникам, друзьями и знакомым. Поскольку мили не сгорали, он решил заработать на этом и начал продавать билеты. Общая сумма купленных билетов с учетом доплат к милям составила 17,3 млн руб.

Когда обман раскрылся, мужчину обвинили в мошенничестве. Обвинение просило для него четыре года, однако он получил условный срок - два года, поскольку мили не считаются электронными деньгами. Возместить ущерб авиакомпании в 8,4 млн, тем не менее, придется.