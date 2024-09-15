Миасского пенсионера мошенники обманули на 10 миллионов рублей

72-летнего пенсионера из Миасса мошенники обманули на 10 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина обратился в дежурную часть полиции и сообщил, что в одном из мессенджеров ему поступило сообщение от незнакомки, которая утверждала, что с ним должен связаться сотрудник службы безопасности организации, в которой пенсионер работает.

Затем ему позвонил так называемый "безопасник". По телефону мужчина сообщил, что в бухгалтерии произошла утечка личных данных сотрудников, но со счета миасца попытка перевода крупной суммы денег была предотвращена. Звонивший утверждал, что получатель денежных средств связан с террористами, и теперь потерпевший сам подозревается в пособничестве неправомерных действий. Затем он предложили помочь спасти денежные средства работающего пенсионера. Для этого необходимо было переводить деньги якобы на "безопасные счета". Действуя под руководством мошенников, мужчина за несколько дней перевел со своих счетов накопления в размере около 10 миллионов рублей.