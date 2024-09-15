СМИ: Байден не разрешит Киеву бить по России до знакомства с планом Зеленского

Президент США Джо Байден не будет разрешать Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории, пока президент Украины Владимир Зеленский не представит ему свой "победный план", сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

Сообщается, что британские чиновники, знакомые с ходом переговоров Байдена и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в Вашингтоне 13 сентября, остались удивлены тем, что Байден "взял на паузу" вопрос применения Украиной западных ракет против РФ. Единства по этому вопросу в администрации США нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен склоняется в пользу того, чтобы Киев мог бить западными ракетами вглубь РФ, в то время как помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступает против.

Предполагается, что Зеленский представит свой план на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября. Газета подчеркнула, что сперва он оповестит о нем команду Байдена, а затем обсудит его с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта. В Киеве неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы третьих стран, заявляя, что будут продвигать исключительно так называемую формулу Зеленского.