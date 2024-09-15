Бастрыкин заинтересовался мигрантами, живущими в подвале Екатеринбурга

В Екатеринбурге жильцы одного из домов на улице Рощинской в Telegram-канале "Инцидент Екатеринбург" пожаловались на мигрантов, проживающих в подвале.

Собственники обратились в прокуратуру, а надзорное ведомство - в Управляющую Компанию. Однако в УК заявили, что в подвалах никто не живет. Тогда жильцы опубликовали видео с подвала, перестроенного под жилое помещение. На кадрах также запечатлены и сами приезжие.

Ситуация привлекла внимание главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил провести проверку по информации о незаконном размещении мигрантов в подвальном помещении многоквартирного дома в Екатеринбурге и представить доклад об установленных обстоятельствах.