Песков заявил, что Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада

Президент России Владимир Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада, заявил Песков.

"У нас хватает специалистов, экспертов, весьма и весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно... У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим", - так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал вопрос о том, пора ли России на официальном уровне в ответ на рассуждения Запада об ударах по ее территории начинать ответные рассуждения.

Также Песков сообщил, что возможностей вооруженных сил России и их экономическая поддержка достаточны. Цели СВО будут достигнуты.

Напомним, ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр высказался об ударах западным оружием вглубь России. Он заявил, что удары "оправданы" и назвал возможную атаку России "правом на самооборону".

Добавим, что недавно зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о реакции Запада на ответ России на вероятные удары ракетами "вглубь территории". По его словам, в Европе уверены, что Россия лишь пугает, однако Старый Свет не понимает, что любое терпение может кончиться. По мнению экс-президента России, ядерный конфликт действительно никому не нужен, он является очень плохой историей с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или стратегического) не было принято.

"Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение", - рассуждает Медведев в своем telegram-канале.