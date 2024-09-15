21 россиянин пострадал в ДТП с автобусом в Египте

В Египте автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Согласно источнику, в автобусе находились 43 иностранных туриста и четверо египтян. Пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса, сообщают РИА Новости.

По данным издания, российские туристы приобретали экскурсию у "уличного" агентства.

В посольстве РФ в Каире сообщили Накануне.RU, что все пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы получили медицинскую помощь, некоторым потребовалась госпитализация.

"Посольство держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По имеющейся на данный момент информации, вечером 14 сентября на трассе Каир-Суэц перевернулся автобус с возвращавшимися в Шарм-эш-Шейх после экскурсии отдыхающими, среди которых был 21 россиянин. Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые из них госпитализированы в больницы Суэца", - говорится в сообщении.

В Суэц направлен консульский сотрудник.