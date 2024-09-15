В Пермском крае самосвал столкнулся с автобусом. Есть пострадавшие

В Пермском крае следователями территориального следственного отдела устанавливаются обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Следователями следственного отдела по Березники СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП с рейсовым автобусом на автомобильной дороге по направлению "Березники-Чкалово" начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным, в вечернее время 14 сентября 2024 года водитель самосвала, двигаясь по автодороге "Березники - Чкалово", потерял контроль над управлением транспортным средством и допустил столкновение с пассажирским автобусом, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили различные травмы, среди них одна малолетняя.

В настоящее сотрудниками регионального следственного управления СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.