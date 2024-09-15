Россиянам назвали альтернативы Telegram

В России альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar, сообщают РИА Новости со ссылкой на эксперта НТИ Игоря Бедерова.

По его словам, это сервисы с высокой степенью приватности, которые возможно использовать не только для личного общения, но и рабочих переписок - компании могут размещать их на собственных серверах и снабдить внешним шифрованием данных, что обеспечит их практически 100% конфиденциальность, крое случаев изъятия самих серверов.

Также среди российских платформ с высокой степенью защиты эксперт выделил мессенджер eXpress - он используется в корпоративной среде. Кроме того, есть порядка шести неофициальных клиентов Telegram, в том числе с открытым исходным кодом, который также можно использовать для развертывания работы мессенджера на собственных мощностях.

Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Воронин при этом отметил, что сервисов, которые на 100% защищают от утечек, сейчас не существует. Злоумышленник может получить доступ к перепискам, взломав аккаунт, например, через фишинговую ссылку или перехват отправленных кодов-подтверждений для входа. Либо в само устройство может быть встроена шпионская программа, которая перехватывает переписки в мессенджерах.

Напомним, мессенджер Telegram после задержания во Франции его главы Павла Дурова начал отвечать на запросы следователей и предоставлять информацию, "способную идентифицировать преступников". Ранее прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников. Также она заявила, что основатель Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора и сотрудничает со следствием.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию. Ранее сообщалось, что Дуров может подать ходатайство о смягчении надзора.