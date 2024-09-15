15 Сентября 2024
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Происшествия Центральный ФО Белгородская область
Фото: Вячеслав Гладков / скриншот видео

Мирошник: В Шебекинском городском округе нацисты целенаправленно поджигают лес и сухую траву

В Шебекинском городском округе Белгородской области нацисты целенаправленно поджигают лес, валежник, сухую траву. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пожарные, тероборона и местные власти работают под обстрелами на ликвидации возгораний. Есть сгоревшие частные жилые дома и постройки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил, что ситуация в Шебекинском городском округе продолжает оставаться непростой. Всю ночь борьба с пожаром продолжалась и работа будет продолжаться в течение сегодняшнего дня. Сил и средств достаточно.

Также Гладков сообщил, что 750 детей находятся в соседних регионах, где получают очное образование. Это Дагестан, Владимирская, Тамбовская, Липецкая область, Краснодарский край.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил , что из-за ограничения видимости и сильного задымления в результате горения подстилки и валежника принимали решение о перекрытии дорожного движения силами ГИБДД трассы на Шебекино в районе поворота на Крутой Лог и в Шебекино в районе храма по ул. Белгородская. Сейчас движение возобновлено.

Пожар в Шебекинском городском округе из-за обстрелов ВСУ(2024)|Фото: Вячеслав Гладков / скриншот видео

К месту возгорания возле ТБО был направлен пожарный расчет для организации тушения, привлечены два грейдера. Организован подвоз воды, земли для засыпки, комплексов спасательного снаряжения. В округе большое количество пожаров. Работают пять пожарных расчетов, от департамента лесного хозяйства привлечены шесть единиц техники.

Пожар произошел из-за ударов ВСУ. В селе Вознесеновка два дрона сдетонировали на территории частного домовладения — повреждены окна, забор и беседка. В соседнем доме выбиты окна и посечен фасад. Также в селе вследствие прилета снаряда повреждена кровля частного дома. В селе Муром в результате сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата на территорию приусадебного участка произошло возгорание сухой растительности, повлекшее за собой распространение огня. Вследствие пожара огнем уничтожены два частных дома, повреждена кровля жилого дома. Кроме того, полностью сгорели 10 хозяйственных построек.

Теги: Шебекино, пожар, лес, сухая трава, обстрел, ВСУ


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