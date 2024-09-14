40 миллионов россиян страдают от ожирения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, сколько россиян страдают ожирением.

"У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем – сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы", - приводит ТАСС слова Мурашко, сказанные во время визита в Северную Осетию.

В августе 2024 г. стало известно, что в России больше чем, на 14% за год выросла смертность от сахарного диабета – в 2023 г. умерло 48,4 тыс. человек (2,7% от всех умерших), это данные Росстата. Среди массовых болезней, ставших причиной более чем 1% смертей за прошлый год, это самый значительный прирост.

Отмечается, что всплеск смертности от сахарного диабета произошел в год начала пандемии, но затем в течение двух лет снижался. Новый рост эксперты объясняют несколькими факторами, в том числе долгосрочными последствиями коронавируса, ростом числа людей с ожирением, а также ростом выявляемости диабета.