Белоусов поручил разобраться в смерти солдат с позывными "Эрнест" и "Гудвин"

Министр обороны Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели солдат с позывными "Эрнест" и "Гудвин" 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа.

Поручение дано начальнику Главного военно-политического управления генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову. Разбираться в ситуации они будут вместе с департаментом военной контрразведки ФСБ России. Белоусов поставил это поручение на личный контроль, сообщает Минобороны России.

Ранее опубликовано предсмертное видео двух бойцов из расчета БПЛА, отправленных командованием в "мясной штурм" в качестве "профилактической меры". Они не вернулись из боя. Мужчины в своем обращении сообщили о фактах внутреннего предательства, воровства и махинаций в родной части.