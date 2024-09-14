В НАТО сочли "оправданными" удары вглубь России

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр высказался об ударах западным оружием вглубь России.

"В соответствии с положениями о вооруженных конфликтах, любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону. Это право не ограничивается границами данной страны… Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности", - приводит РИА Новости слова Бауэра, сказанные на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о реакции Запада на ответ России на вероятные удары ракетами "вглубь территории". По его словам, в Европе уверены, что Россия лишь пугает, однако Старый Свет не понимает, что любое терпение может кончиться. По мнению экс-президента России, ядерный конфликт действительно никому не нужен, он является очень плохой историей с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или стратегического) не было принято.

"Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение", - рассуждает Медведев в своем telegram-канале.