Многофункциональная «умная» спортплощадка появилась в селе Три Потока Астраханской области

Ещё один спортобъект построили в сельской местности. в Астраханской области. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Многофункциональная «умная» спортплощадка появилась в селе Три Протока Приволжского района. Здесь разместился практически полноценный стадион, где каждый может подобрать для себя персональную программу тренировок.

Это первый подобный объект, построенный в районах Астраханской области. Возле спортснарядов расположены куар-коды, отсканировав которые можно получить видеоинструкцию от виртуального тренера.

"Площадку построили на территории школы, раньше здесь был пустырь. Теперь уроки физкультуры у местных ребят станут разнообразнее. Но уверен, новый комплекс станет популярным не только среди школьников, его по достоинству оценят сельчане разных возрастов. А мы продолжим создавать доступную спортивную инфраструктуру во всех населенных пунктах региона.", - подчеркнул Игорь Бабушкин.