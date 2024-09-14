Виталий Хоценко посетил презентацию целой галереи картин и рисунков на фасадах многоэтажек в Омске

Почётными гостями презентации музея под открытым небом стали начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Проект реализован в рамках арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Экспозиция различных по стилистике, палитре и тематике полотен создана на стенах домов в современном городском микрорайоне "Модерн" силами и творчеством стрит-арт художников со всей России и десяти стран мира. С 1 июля один за другим в городе появились порядка ста гигантских муралов. В этом квартале рисунки поменьше украсили даже трансформаторные будки, гаражи, стены и заборы.

Презентация первого за Уралом музея под открытым небом собрала необычайно много посетителей. Она стала праздником для жителей микрорайона с уникальными стенами домов, и подарила яркие впечатления многочисленным гостям со всего города.

Вместе с омичами полотна осмотрели Сергей Новиков и Виталий Хоценко. По мнению гостей, работа каждого художника заслуживает внимания. Жителям микрорайона, действительно, повезло.

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков поблагодарил Губернатора и омичей за то, что согласились участвовать в арт-фестивале.

"Сейчас солнечно и уже от этого настроение хорошее, но когда наступит зима, всё будет заснеженно и пасмурно, эти картины будут радовать и дарить положительные эмоции. У социологов есть такое понятие как "индекс счастья". Так вот у жителей этих домов он непременно будет расти", - отметил Сергей Новиков

"Арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!» оправдал ожидания. Мы частенько приезжали, смотрели, как появляются те или иные муралы, и каждый раз здесь было много людей. Жители и художники вместе рисовали, но дети участвовали в проекте. Безусловно, всё это влияет на отношение, состояние души - настроение сразу становится лучше. Отдельная благодарность Администрации Президента, Управлению по общественным проектам, Президентскому фонду культурных инициатив. Мы вместе взялись и сделали замечательный проект", - отметил Губернатор Виталий Хоценко.

Губернатор отметил ещё одно преимущество музея под открытым небом - сюда можно прийти и днём, и ночью, он открыт в любое время года. Губернатор также поблагодарил жителей, которые помогали художникам реализовать творческие проекты.