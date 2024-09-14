Глава РЖД выдвинут в президенты

Глава РЖД Олег Белозеров выдвинут на пост президента объединенной Федерации гимнастики России. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дягтерев во время осмотра Центра гимнастики в Казани.

"Мы давно знакомы с Олегом Валентиновичем, работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека. РЖД очень много вкладывает в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной", - приводит пресс-служба РЖД слова Белозерова.

Руководитель РЖД отметил, что для него выдвижение – большая честь.

"Моя задача - административно помочь федерации после объединения и создать дополнительные условия для работы. Сейчас очень непростое время. Сделаю все, чтобы спортсмены чувствовали поддержку на уровне главы федерации", - сказал Белозеров.