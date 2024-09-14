В России раскрыт секрет долголетия

Директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), профессор, член-корреспондент РАО, доктор биологических наук Татьяна Черниговская полагает, что долголетие человека зависит от состояния его мозга.

"Существует множество факторов, которые влияют на долголетие и когнитивные способности. Я убеждена, что долголетие напрямую зависит от состояния мозга. Мозг – главный орган, он управляет всем", - сказала ТАСС Черниговская.

По ее мнению, в том случае, если с мозгом что-то не в порядке, то и все остальное будет нарушено.