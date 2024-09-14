Рябков: Запад принял решения по ударам вглубь России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС сообщил о том, что Украине разрешили бить западным оружием вглубь России.

"Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы", - сказал Рябков ТАСС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о реакции Запада на ответ России на вероятные удары ракетами "вглубь территории". По его словам, в Европе уверены, что Россия лишь пугает, однако Старый Свет не понимает, что любое терпение может кончиться. По мнению экс-президента России, ядерный конфликт действительно никому не нужен, он является очень плохой историей с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или стратегического) не было принято.

"Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение", - рассуждает Медведев в своем telegram-канале.