14 Сентября 2024
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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье погибли двое детей

В прикамском селе Бикбарда (входит в Куединский округ) утонули двое детей.

По данным пермского краевого управления СКР, вечером 13 сентября девочки шести и семи лет в компании четырехлетнего брата были одни на пирсе у пруда, расположенного в селе Бикбарда. Во время игры у воды 7-летняя девочка и ее брат утонули, шестилетнюю девочку удалось спасти очевидцами, ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Ситуацию прокомментировал глава Куединского округа Флорид Бадртдинов. На своей странице "ВКонтакте" он сообщил, что случившееся служит горьким напоминанием о том, как важно обеспечивать безопасность детей.

"Я призываю родителей, законных представителей всегда внимательно следить за тем, где и с кем находятся ваши дети. Во избежание трагических случаев гибели не допускайте бесконтрольные прогулки детей вблизи водоемов", - написал Бадртдинов.

Теги: Бикбарда, Куединский округ, дети, пирс, смерть


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