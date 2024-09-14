14 Сентября 2024
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Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

За первое полугодие в экономику Костромской области привлечено более 17 млрд рублей инвестиций

Основной вклад в объем инвестиций за первое полугодие 2024 года приходится на отрасли транспортировки и хранения (19,3%), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (19%), обрабатывающих производств (17,3%), информатизации и связи (13,2%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший прирост показали отрасли информатизации и связи (+1,1 млрд рублей), образования (+470 млн рублей), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (+135,2 млн рублей), деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (+95,4 млн рублей), торговли (+86,7 млн рублей), деятельности в области культуры и спорта (+43,5 млн рублей), строительства (+5 млн рублей).

(2024)|Фото: adm44.ru

Уровень бюджетных инвестиций составил 23,3% к валовому объему капитальных вложений в экономику Костромской области.

Напомним, что в этом году губернатор Сергей Ситников в ходе оглашения инвестиционного послания поставил задачу обеспечить к 2030 году 60-процентный прирост инвестиций в региональную экономику.

(2024)|Фото: adm44.ru

«В 2023 году объём инвестиций составил 48 миллиардов рублей с ростом на 14,4%. По темпам мы третьи в ЦФО и входим в ТОП-30 по России. Задача – обеспечить к 2030 году достижение 60-процентного прироста инвестиций к уровню 2020 года. Для нас эта планка - в 60 миллиардов. По итогам 2023 года цель выполнена уже наполовину – прирост к 2020 году составил 27,7%», - отметил Сергей Ситников.

Теги: инвестиции, сергей ситников, капитальные вложения, бюджетные инвестиции


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