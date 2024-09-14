Медведев: есть формальные предпосылки для применения на Украине ядерного оружия

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о реакции Запада на ответ России на вероятные удары ракетами "вглубь территории". По его словам, в Европе уверены, что Россия лишь пугает, однако Старый Свет не понимает, что любое терпение может кончиться.

По мнению экс-президента России, ядерный конфликт действительно никому не нужен, он является очень плохой историей с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или стратегического) не было принято.

"Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение", - рассуждает Медведев в своем telegram-канале.

Медведев уверен, что "напыщенные англосаксонские недоноски" не хотят признать одного: любому терпению приходит конец.

"Правы в итоге окажутся те умеренные западные аналитики, которые предупреждали: "Да, русские, скорее всего, не ответят таким образом… хотя вероятность все же есть. Ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении". И вот тогда все", - пишет Медведев.