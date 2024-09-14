14 Сентября 2024
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Экономика Калужская область
Фото: t.me/Shapsha_VV

Владислав Шапша на встрече с клубом инвесторов сообщил о новых проектах в экономике региона

Губернатор Калужской области Владислав Шапша накануне провел деловую встречу с инвесторами. Традиционный диалог с деловым сообществом губернатор провел в Тарусском районе.

"С руководством Ассоциации индустриальных парков России договорились о сотрудничестве в рамках Иннопрома-2025", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор.

Также в ходе встречи с главой Калужской области компания Qemtex представила проект завода порошковых покрытий на Боровской площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Калуга».

Кроме того, Владислав Шапша с представителями бизнес-сообщества Тарусского района обсудил перспективы реализации новых инвестпроектов. В частности, речь шла о создании конструкторского бюро «Прометей».

(2024)|Фото:t.me/Shapsha_VV

Отметим, что федеральная поддержка и совместные усилия властей региона с бизнесом привели к положительной динамике в экономике Калужской области. Если в прошлом году она была отрицательной, то сейчас прирост составил + 21,8%.

«По этому показателю мы лидеры в ЦФО и четвёртые в стране» - сообщил Владислав Шапша.

(2024)|Фото: t.me/Shapsha_VV

Губернатор среди важнейших экономических событий прошлого года упомянул перезапуск автокластера, создание новой площадки ОЭЗ «Калуга» для развития фармкластера, расширение деревообрабатывающего кластера, развитие мощностей логистического хаба «Фрейт Вилладж Ворсино». Калужские предприятия укрепляют и международное сотрудничество с партнерами из Китая, Вьетнама, ОАЭ, стран Африки.

(2024)|Фото: t.me/Shapsha_VV

«В этом году подписали ещё порядка 30 инвестиционных соглашений. Внимательно работаем с каждым инвестором. Помогаем с подготовкой квалифицированных кадров, создаём инфраструктуры» - отметил Владислав Шапша и поблагодарил предпринимателей за совместную работу.

(2024)|Фото: t.me/Shapsha_VV

Справка. Встреча главы региона с инвесторами в рамках "Клуба инвесторов" является традиционным мероприятием, которое проходит ежегодно. Этот формат взаимодействия власти и бизнеса функционирует с 2010 года. Деятельность клуба способствует интеграции и партнерству компаний между собой, а также взаимодействию бизнеса и власти, налаживанию обратной связи с инвесторами. Гостями и членами клуба являются руководители компаний-инвесторов, которые осуществляют свои проекты в Калужской области, а также потенциальные инвесторы.

Теги: владислав шапша, клуб инвесторов, ассоциация индустриальных парков россии, оэз калуга, инвестпроекты


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