В Алтайском крае рухнул самолет, пилот погиб
В Алтайском крае разбился пилот рухнувшего в поле самолета.
"Вблизи села Приозерное произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта. В самолёте находился один пилот, к сожалению, погиб", - сообщает управление МЧС по Алтайскому краю.
По данным Восточного межрегионального управления на транспорте СКР, судно совершило жесткую посадку. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".