В Алтайском крае рухнул самолет, пилот погиб

В Алтайском крае разбился пилот рухнувшего в поле самолета.

"Вблизи села Приозерное произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта. В самолёте находился один пилот, к сожалению, погиб", - сообщает управление МЧС по Алтайскому краю.

По данным Восточного межрегионального управления на транспорте СКР, судно совершило жесткую посадку. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".