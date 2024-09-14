Слепаков* обжаловал статус иноагента

Юморист Семен Слепаков* обратился в Верховный суд России. В своем заявлении он попросил инстанцию снять с него статус иноагента.

Об этом ТАСС сообщили в суде. Дата рассмотрения пока не назначена.

Юморист получил такой статус в апреле 2023 г. По информации Минюста России, Слепаков* получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России. Живет за рубежом.

* Признан Минюстом иностранным агентом