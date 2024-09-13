Россия ждет объяснений от США о том, как американский химикат оказался в распоряжении ВСУ

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ждет от США разъяснений на тему того, как производимый в США химикат "Би-Зет" оказался в руках украинских диверсантов в Запорожской области, сообщают РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона тщательно фиксирует химинциденты, свидетельствующие о нарушении Украиной своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и проводит их расследование.

"По мере продвижения следственных мероприятий по данному сюжету, а также о других случаях применения токсичных химикатов и ХСББ Украиной Российская Федерация продолжит информировать и ОЗХО, и СБ ООН", - подытожил постпред РФ.