13 Сентября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Отремонтированы более 30 км автодороги Астрахань – Волгоград

В Астраханской области отремонтировали более 30 км автодороги Астрахань – Волгоград. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

"Не раз получал обращения от астраханцев о плачевном состоянии этого участка дороги. Поток автомобилей там очень высокий, а последний серьезный ремонт был в 2019 году. Кроме того, эта трасса – одна из составляющих МТК "Север – Юг". Провести масштабные работы удалось благодаря включению объекта в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Помимо этого, из регионального бюджета на ремонт направили более 580 млн рублей", - отметил глава Астраханской области.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Также в порядок приведены два участка региональной трассы в районе сëл Дмитриевка, Пологое Займище и Капустин Яр Ахтубинского района. Дорожники здесь провели фрезерование старого покрытия, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку и выполнили переустройство 10 остановочных павильонов.

Теги: игорь бабушкин, ремонт автодороги астрахань-волгоград, дорожники, нацпроект


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