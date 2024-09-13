Администрация США серьезно относится к словам Путина о вовлечении НАТО в украинский конфликт

Администрация США серьезно относится к словам президента России Владимира Путина о том, что снятие ограничений на использование западных дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории РФ будет означать прямое вовлечение НАТО в украинский конфликт.

Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы относимся к этому серьезно, и мы постоянно следим за подобной активностью", - приводит его слова ТАСС.

Также, он заявил, что США не стали менять позицию по ограничениям для ВСУ использовать американское оружие для ударов вглубь территории России, сообщают РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, 12 сентября президент России заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". По словам российского лидера, в таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз.

Путин указал, что Вооруженные силы Украины не могут наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Киев не располагает. "Полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО", - подчеркнул президент России.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоены ли власти США заявлением президента России.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление Владимира Путина о последствиях возможных ударов вглубь РФ западным оружием предельно однозначное. В Кремле также заявляли, что не сомневаются, что оно достигло адресатов.