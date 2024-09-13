13 Сентября 2024
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Политика Калужская область
Фото: admoblkaluga.ru

На выставке-ярмарке "Калужская осень-2024" представили продукцию более 200 аграрных предприятий России и Беларуси

В Калуге на площадке спорткомплекса «Анненки» открылась выставка-ярмарка "Калужская осень-2024".  Губернатор Владислав Шапша принял участие в ее открытии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Участниками ярмарки стали более 200 предприятий из России и Республики Беларусь. Традиционно здесь проходит конкурс на лучшую экспозицию муниципалитетов.

Осмотр Владислав Шапша начал с павильона Людиновского района - победителя конкурса в  прошлом году. В 2024 году предприятия муниципалитета привлекли внимание гостей ярмарки презентацией производства по выращиванию осетров. Бассейн с живой рыбой, готовые рыбные деликатесы и дегустация свежесваренной ухи стали изюминкой экспозиции людиновцев.

(2024)|Фото: admoblkaluga.ru

Уже на торжественной церемонии открытия ярмарки Владислав Шапша отметил: «Каждый район Калужской области имеет свой неповторимый бренд. Это и бабынинская картошка, и перемышльские огурцы, и мед медынский, и молоко козельское. Всех не перечислишь».

(2024)|Фото: admoblkaluga.ru

Глава региона отметил, что достижения аграриев и рост сельхозпроизводства, который только за 7 месяцев этого года увеличился на 5,5%, – результат большого труда тружеников села. Глава региона поблагодарил калужских аграриев и подчеркнул: «Сегодня не самое простое время. Но здесь, в тылу, мы должны сделать всё, чтобы на передовой специальной военной операции наши ребята победили, все мы победили и остались по-прежнему великой и сильной страной».

(2024)|Фото: admoblkaluga.ru

В числе почетных гостей мероприятия были председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Александр Савин.

Анатолий Артамонов поблагодарил губернатора и главу регионального минсельхоза: «Я очень рад, что традиция внимательного отношения и поддержки селян в Калужской области сохраняется». 

«Калужская осень-2024» будет работать три дня. Организаторы - калужский Центр «Мой бизнес» и региональный минсельхоз - приготовили также и развлекательную программу для взрослых и детей: концерт, аттракционы, тематическая фотозона и мастер-классы.

 

Теги: владислав шапша, калужская осень, алексей артамонов, ярмарка, аграрии


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