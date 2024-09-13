13 Сентября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

В Минстрое РФ прошло обсуждение реализации инфраструктурных проектов в Астраханской области

Сегодня состоялась рабочая встреча вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Дениса Афанасьева с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным, на которой обсудили вопросы развития коммунальной инфраструктуры и сокращения аварийного жилищного фонда. Также затронули тему реализации федеральных проектов, входящих в национальный проект «Жилье и городская среда». Кроме того, Денис Афанасьев и Ирек Файзуллин рассмотрели основные показатели для формирования нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню» в регионе запланировано реализовать мероприятия по развитию систем водо- и теплоснабжения, водоотведения Астраханской агломерации.

По программе модернизации коммунальной инфраструктуры в Астраханской области планируется ввести в эксплуатацию 34,3 км инженерных сетей, что позволит снизить их аварийность на 2,8%.

На встрече было отмечено, что с 2019 года в Астраханской области из аварийного жилищного фонда было переселено 3,2 тыс. человек из 47,6 тыс. м². Регион досрочно завершил программу по расселению.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Жилищное строительство ведется с опережением показателей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». В настоящее время в регионе строится 86 многоквартирных домов жилой площадью 847 тыс. м².

На встрече также обсудили вопросы повышения эффективности реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».

Теги: афанасьев, файзуллин, минстрой, аварийный жилищный фонд, инфраструктурные проекты


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