В Прикамье в пруду утонула семилетняя девочка. Ее брата ищут спасатели

В селе Бикбарда Пермского края семилетняя девочка утонула в водоеме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Трагедия произошла вечером, 13 сентября. Погибшая девочка играла в пруду вместе с шестилетней сестрой и четырехлетним братом. Взрослых рядом не было. Во время игры дети начали тонуть. Шестилетнюю девочку смогли спасти очевидцы трагедии. Мальчика разыскивают следователи и сотрудники МЧС.

В настоящее время следователями территориального следственного отдела проводится осмотр места происшествия, отпрашиваются очевидцы, с целью установления причины смерти несовершеннолетней назначена судебная экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.