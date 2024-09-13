Экс-зампреду правительства Подмосковья вменили получение взятки

Задержан бывший первый заместитель председателя регионального правительства Московской области, а также его сообщники, подозреваемые в коррупции.

По данным следствия, в июне чиновник через посредника – ректора вуза получил от генерального директора фирмы взятку в 25 млн руб. За эти деньги он должен был покровительствовать тем, кто дал ему деньги. Вскоре фигурантов дела могут арестовать, сообщает СКР.

Следователи не приводят имя задержанного зампреда правительства, однако РИА Новости уточняет, что речь идет об Илье Бронштейне.