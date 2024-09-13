Житель Севастополя получил 12 лет за подготовку теракта против представителя командования ЧФ

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя, который собирался совершить теракт против представителя командного состава Черноморского флота.

По данным ФСБ, мужчина по указанию Службы безопасности Украины вел наблюдение за местом проживания представителя командования ЧФ и его автомобилем. После этого он готовился совершить теракт в отношении этого офицера, сообщает ТАСС.

Ранее другой житель Севастополя был приговорен к 16 годам лишения свободы за попытку устроить в Крыму диверсию через подрыв транспортной инфраструктуры полуострова. Агент украинской разведки с помощью диверсии на железной дороге планировал нарушить воинские перевозки.