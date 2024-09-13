На СВО погиб свердловский депутат от КПРФ Дмитрий Ежов

В зоне специальной военной операции погиб глава отделения КПРФ в Кировграде Дмитрий Ежов. Об этом в социальных сетях рассказал его коллега, вице-спикер регионального ЗакСО Александр Ивачев.

По его словам, Ежов отправился на СВО еще в 2022 году, оставив дома мать, супругу и тогда еще двухлетнюю дочь. В этом июне комсомольцу исполнилось 30 лет, юбилей он встретил на фронте, а 9 августа он погиб, защищая Родину.

"Дмитрий был участником VII Съезда Ленинского комсомола, где выступил с яркой речью, призвав к сплочению и единству армии и народа в борьбе с фашистской агрессией. Дмитрий вел большую гуманитарную работу, был на связи с бойцами и неустанно просил товарищей о помощи. Через него свердловские коммунисты отправили на фронт несколько автомобилей и не одну тонну гуманитарной помощи. Он всегда был готов помочь, заботился о тех, кто находился на передовой, и делал все возможное, чтобы поддержать своих боевых товарищей", - написал Ивачев.

Он добавил, что незадолго до смерти Дмитрий Ежов прошел курсы и получил звание младшего лейтенанта, командовал взводом, получил тяжелое ранение, но все равно вернулся на поле боя. Последнее задание по освобождению поселка Желанное стало стало для него действительно последним.

"Сердце бойца перестало биться, но его пример, его борьба и его подвиг останутся с нами навсегда. Дмитрий отдал свою жизнь, защищая Родину, и его имя навечно вписано в летопись нашей борьбы. Сам о себе он говорил так: "Я всегда добиваюсь своей цели, настойчив и неподкупен. Иду до конца и выполняю свои обещания". В этих словах - вся суть Дмитрия", - добавил Ивачев.