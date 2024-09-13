Губернаторы "тюменской матрешки" примут участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024

Губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов примут участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Кроме того, в качестве почетных гостей и спикеров на форум прибудут представители руководства федеральных отраслевых министерств и топ-менеджмента ведущих компаний российского топливно-энергетического комплекса, сообщил журналистам генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

Главная тема TNF-2024 - "Технологическая устойчивость: стратегия развития", отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. По традиции в рамках форума пройдет выставка TNF EXPO, в которой примут участие более 70 компаний. Площадь экспозиции – 6 000 кв. метров.

Участники выставки, в числе которых – ведущие нефтегазовые компании страны, презентуют свои технологические разработки. В этом году на выставке заметно увеличится представительство IT-сектора экономики.

В числе гостей форума – делегации из 47 регионов России, а также представители Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии.

"Мы ждем презентации нового национального проекта "Энергетика". Подготовили вопросы по направлениям, которые требуют оперативного решения для развития технологий", - рассказал Андрей Пантелеев.

Каждый день TNF-2024 имеет свое смысловое содержание: 15 сентября – День открытых дверей, 16 сентября – Молодежный день, 17 сентября – День технологий и процессов, 18 сентября – Стратегии, 19 сентября – Цифра и общество.