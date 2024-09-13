Глава Екатеринбурга вдвое увеличил состав антитеррористической комиссии

В Екатеринбурге вдвое увеличен состав антитеррористической комиссии, а также обновлен регламент. Соответствующее постановление за подписью главы уральской столицы Алексея Орлова опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно документу, количество членов комиссии увеличено до 23 человек: в списке все заместители градоначальника во главе с Орловым. Собрания будут проходить минимум один раз в квартал. В случае необходимости, члены комиссии могут обойтись заочным голосованием.

"Для выработки комплексных решений по вопросам минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах муниципального образования могут проводиться совместные заседания АТК и оперативной группы, сформированной для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, в границах муниципального образования", - говорится в приложении к постановлению.