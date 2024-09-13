Дизайнер Лебедев считает, что нейросеть может заменить провинциальных журналистов

Дизайнер Артемий Лебедев в одном из выпусков своего блога заявил, что нейросети способны заменить "провинциальных журналистов". Такой стала его реакция на информацию о том, что на рынке труда наблюдается снижение спроса на редакторов и копирайтеров.

"На тех людей, которые делали тупую механическую бессмысленную работу, типа провинциальных журналистов, спрос действительно снизился, потому что они теперь не нужны. Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста", - сказал Лебедев, уточнив, что журналисты, умеющие писать "умные" тексты, стоят дорого.

Ранее теперь уже экс-губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что большая часть аппарата чиновников впоследствии может быть заменена нейросетью, чтобы снизить "негативное влияние человеческого фактора", и более того, упразднить можно будет и пост губернатора, потому что "есть президент – и хватит". И это не пустые слова – для губернатора ХМАО уже разработали ассистента с ИИ, с которым она могла общаться и запрашивать любую информацию, а нейросеть, в свою очередь, выдавала целые аналитические отчеты.