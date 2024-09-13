В ФРГ заявили о неизменной позиции по поставкам ракет Taurus Киеву

Обсуждения США и Британии о возможности ударов вглубь России не касаются оружия ФРГ, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

По его словам, решение канцлера Олафа Шольца о непоставке ракет Taurus Киеву остается неизменным.

Хебештрайт добавил, что Берлин принял к сведению высказывания президента РФ Владимира Путина по данной теме, передает РИА Новости.

12 сентября президент России заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". В таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз.

В марте канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку дальнобойных систем вооружения Киеву, даже если для их применения немецкие военные будут задействованы за пределами Украины.