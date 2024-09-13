Депутат Тюменской областной думы попросил денег у мошенника

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин попросил в долг у мошенника, который представился спикером Тюменской думы Фуатом Сайфитдиновым, передает корреспондент Накануне.RU.

Забавной перепиской парламентарий поделился у себя в соцсетях.

Судя по скриншотам, депутата пытались "развести" по стандартной схеме: "сообщение от начальства". Обычно чиновники или просто сотрудники какой-либо компании получают сообщение в Telegram якобы от начальства, которое сообщает о проверках со стороны ФСБ и просит слушать инструкции того, кто с ним свяжется. После этого мошенники обычно пытаются получить код от доступа к сайту "Госуслуги", персональные данные и т.д.

Депутату Вершинину пришло сообщение якобы от спикера думы. Писавший начал разговор издалека: поинтересовался делами парламентария и новостями. Иван Вершинин сразу понял, что ему пишут мошенники и придумал оригинальный ответ: пошел на опережение и попросил у мошенника денег.

Лжесайфитдинов дать в долг "коллеге" отказался.